Россия и КНР заблокировали заседание СБ ООН по правам человека в Сирии

ООН, 19 мар – РИА Новости. Представители России и Китая заблокировали проведение заседания Совета Безопасности ООН по вопросам соблюдения прав человека в Сирии, следует из итогов голосования.
Все структуры ООН разделяют между собой функции, и именно это является основой для принятия решений, заявил представитель Китая Шен Бо, поддержавший предложение РФ.
В результате предложение об утверждении предварительной повестки дня заседания поддержали восемь стран, четыре страны (включая РФ и Китай) высказались против, воздержались три страны.
Предварительная повестка дня не была принята, "поскольку она не получила необходимого числа голосов".
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