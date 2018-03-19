Россия и КНР заблокировали заседание СБ ООН по правам человека в Сирии

ООН, 19 мар – РИА Новости. Представители России и Китая заблокировали проведение заседания Совета Безопасности ООН по вопросам соблюдения прав человека в Сирии, следует из итогов голосования.

"Мы не видим оснований для данного мероприятия, поскольку права человека не являются предметом повестки дня Совета Безопасности. Для этого в Женеве работает Совет по правам человека", — сказал заместитель постоянного представителя РФ Геннадий Кузьмин.

Все структуры ООН разделяют между собой функции, и именно это является основой для принятия решений, заявил представитель Китая Шен Бо, поддержавший предложение РФ.

В результате предложение об утверждении предварительной повестки дня заседания поддержали восемь стран, четыре страны (включая РФ и Китай) высказались против, воздержались три страны.

Предварительная повестка дня не была принята, "поскольку она не получила необходимого числа голосов".

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