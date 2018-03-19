Египет осудил оккупацию Турцией сирийского Африна

Поселение Дженджерес в кантоне Африн на севере Сирии после авиационного и артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Турции

Поселение Дженджерес в кантоне Африн на севере Сирии после авиационного и артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Турции

КАИР, 19 мар — РИА Новости. МИД Египта осудил захват турецкими военными и подконтрольными им сирийскими неправительственными вооруженными формированиями города Африн на севере Сирии.

"Египет считает неприемлемыми непрекращающиеся нарушения суверенитета Сирии", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства АРЕ.

По мнению Каира, "турецкая оккупация Африна привела к массовому исходу гражданского населения Сирии, которое подвергается высоким рискам гуманитарного характера".

"Позиция Египта остается неизменной, он поддерживает политическое урегулирование, которое позволит сохранить целостность сирийского государства, его институтов", — говорится в документе.

При этом в Каире призвали все заинтересованные стороны не допустить дальнейшей деградации гуманитарной ситуации и ситуации безопасности.

В минувшее воскресенье президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что формирования оппозиционной "Сирийской свободной армии" и турецкие военные вошли в Африн и взяли его под контроль. Турция с января проводит операцию на севере Сирии против курдских вооруженных формирований.

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