Пентагон пообещал предпринять усилия для предотвращения конфликтов в Сирии

В Африне во время турецкой военной операции против курдского анклава. 28 января 2018

В Африне во время турецкой военной операции против курдского анклава. 28 января 2018

ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. США предпримут меры, чтобы усилить работу по предотвращению конфликтов с Турцией в Сирии, заявил в рамках регулярного брифинга представитель Пентагона полковник Роберт Мэннинг.

"Как вы знаете, силы США находятся в Манбидже. У нас нет вооруженных сил в Африне, на западе Сирии… Но всем понятно, что вооруженные силы США есть там (в Сирии). И мы будем предпринимать меры, чтобы избежать конфликтов", — сказал он.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.