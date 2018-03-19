МИД Сирии: захват Африна турецкими силами противоречит принципам устава ООН

Турецкие танки и вертолеты продвигаются в деревню Аль-Маабатлы в регионе Африн в северо-западной части провинции Алеппо в Сирии в рамках продолжающегося наступления. 2 марта 2018

Турецкие танки и вертолеты продвигаются в деревню Аль-Маабатлы в регионе Африн в северо-западной части провинции Алеппо в Сирии в рамках продолжающегося наступления. 2 марта 2018

ДАМАСК, 19 мар — РИА Новости. МИД Сирии направил письма генеральному секретарю ООН и в СБ ООН, назвав в них захват Африна турецкими военными нарушением международного права и принципов устава ООН.

"Заявление президента Турции о захвате сирийского города Африн неприемлемо и противоречит принципам устава ООН и международному праву", — цитирует выдержку из писем сирийское национальное агентство САНА.

МИД Сирии осудил оккупацию города Африн турецкими силами и потребовал "немедленного вывода с захваченной сирийской территории", написано в обращениях.

В воскресенье президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что формирования оппозиционной "Сирийской свободной армии" (ССА) и турецкие военные вошли в Африн и взяли его под контроль.

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