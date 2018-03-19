В Госдуме хотят обсудить возможное закрытие воздушного пространства Сирии

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Необходимо рассмотреть возможность закрытия воздушного пространства Сирии для государств, не имеющих разрешения официального Дамаска, считает глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил РИА Новости, что действия США и их партнеров в Сирии могут привести к ухудшению обстановки в этой стране, в связи с чем РФ может принять решение о расширении группировки своих войск.
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