Вертолеты коалиции США эвакуировали главарей ИГ* с северо-востока Сирии

ДАМАСК, 19 мар — РИА Новости. Вертолеты международной коалиции, возглавляемой США, эвакуировали лидеров террористической группировки "Исламское государство"* из окрестностей города Камышлы на северо-востоке Сирии, передает агентство САНА со ссылкой на собственный источник.

Сообщается, что три вертолета совершили посадку рядом с турецкой границей, забрали четверых боевиков иракского происхождения и улетели в неизвестном направлении.

Не первый случай

В декабре сирийские СМИ уже писали, что коалиция помогает боевикам покинуть территории, на которые наступают правительственные силы. В частности, сообщалось об эвакуации террористов из северных районов Дейр-эз-Зора.

По информации агентства САНА, бежавшие из города бандиты присоединились к отрядам Сирийских демократических сил, которые получают помощь от Вашингтона.

В ноябре жители Меядина рассказали РИА Новости, что американские вертолеты вывозили иностранных командиров "Исламского государства"* незадолго до начала операции по освобождению города.

"На земле были иностранные командиры ИГ*, которые ждали их рядом со своим штабом в садах Хайдар. Вертолеты вывезли их за пределы Меядина", — рассказал агентству местный житель Мухаммад Авад аль-Хусейн.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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