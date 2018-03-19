Вертолеты коалиции США эвакуировали главарей ИГ* с северо-востока Сирии

ДАМАСК, 19 мар — РИА Новости. Вертолеты международной коалиции, возглавляемой США, эвакуировали лидеров террористической группировки "Исламское государство"* из окрестностей города Камышлы на северо-востоке Сирии, передает агентство САНА со ссылкой на собственный источник.
Сообщается, что три вертолета совершили посадку рядом с турецкой границей, забрали четверых боевиков иракского происхождения и улетели в неизвестном направлении.
Не первый случай
В декабре сирийские СМИ уже писали, что коалиция помогает боевикам покинуть территории, на которые наступают правительственные силы. В частности, сообщалось об эвакуации террористов из северных районов Дейр-эз-Зора.
По информации агентства САНА, бежавшие из города бандиты присоединились к отрядам Сирийских демократических сил, которые получают помощь от Вашингтона.
В ноябре жители Меядина рассказали РИА Новости, что американские вертолеты вывозили иностранных командиров "Исламского государства"* незадолго до начала операции по освобождению города.
"На земле были иностранные командиры ИГ*, которые ждали их рядом со своим штабом в садах Хайдар. Вертолеты вывезли их за пределы Меядина", — рассказал агентству местный житель Мухаммад Авад аль-Хусейн.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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