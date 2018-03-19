В Совфеде допустили увеличение российского военного контингента в Сирии

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Действия США и их партнеров в Сирии могут привести к ухудшению обстановки в этой стране, в связи с чем РФ может принять решение о расширении группировки своих войск, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Это будет зависеть от того, насколько в силу двойных подходов и стандартов Запада "террористическая гидра" вновь будет либо не будет поднимать голову. Вот на тот момент, когда принималось решение о завершении нашей, так сказать, полномасштабной операции, сомнений не было в том, что терроризм на территории Сирии окончательно разгромлен", — заявил Косачев, отвечая на вопрос о необходимости расширения контингента российских войск в Сирии.

Сенатор не исключил, что в случае ухудшения обстановки в Сирии в плане террористической активности Россия может принять решение о расширении там контингента своих военных.

"Я не исключаю, что если и когда выяснится, что этот процесс вновь обрел если не необратимый характер, то во всяком случае какие-то критичные масштабы, то могут потребоваться дополнительные решения с российской стороны. Я надеюсь, что до этого не дойдет", — сказал Косачев.

Он подчеркнул, что реализация Западом своих собственных задач, связанных со свержением текущего политического режима в Сирии, может привести к победе терроризма.

"Но, еще раз повторюсь, что это зависит не от России, это зависит в конечном итоге от американцев, это зависит от их союзников, которые либо прекратят практику реализации под предлогом антитеррористической борьбы своих собственных задач, связанных со сменой режима в Сирии, либо не прекратят, но побочным эффектом вновь станет победа терроризма в Сирии, а не какой-то там гражданской оппозиции действующим властям", — сказал сенатор.

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