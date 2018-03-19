В Совфеде допустили увеличение российского военного контингента в Сирии

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Действия США и их партнеров в Сирии могут привести к ухудшению обстановки в этой стране, в связи с чем РФ может принять решение о расширении группировки своих войск, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Сенатор не исключил, что в случае ухудшения обстановки в Сирии в плане террористической активности Россия может принять решение о расширении там контингента своих военных.
Он подчеркнул, что реализация Западом своих собственных задач, связанных со свержением текущего политического режима в Сирии, может привести к победе терроризма.
"Но, еще раз повторюсь, что это зависит не от России, это зависит в конечном итоге от американцев, это зависит от их союзников, которые либо прекратят практику реализации под предлогом антитеррористической борьбы своих собственных задач, связанных со сменой режима в Сирии, либо не прекратят, но побочным эффектом вновь станет победа терроризма в Сирии, а не какой-то там гражданской оппозиции действующим властям", — сказал сенатор.
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