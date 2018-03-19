Центр по примирению в Сирии обеспечил питанием более десяти тысяч жителей

ВОСТОЧНАЯ ГУТА (СИРИЯ), 19 мар — РИА Новости. Центр по примирению враждующих сторон обеспечил горячим питанием более 10 тысяч мирных жителей в Сирии, сообщает представитель центра генерал-майор Владимир Золотухин.

"Российскими военнослужащими на пунктах пропуска и в лагерях беженцев роздано 3000 продовольственных наборов, обеспечено горячим питанием 10400 мирных жителей. Выдача горячего питания и продуктовых наборов продолжается", — сказал он.

Также Золотухин добавил, что Центром организована доставка в Восточную Гуту дополнительных 2 тысяч комплектов постельных принадлежностей. Необходимое для мирных жителей имущество доставлено с авиабазы Хмеймим самолетом Военно-транспортной авиации. Комплекты постельного принадлежностей – матрацы, подушки, одеяла будут розданы в лагере для беженцев Восточной Гуты.

Он отметил, что при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон продолжается выход мирных жителей через пункты пропуска гуманитарного коридора из районов Восточной Гуты. С утра 19 марта более 6 тысяч человек покинули Восточную Гуту через пункт пропуска в населенном пункте Хаммурия.

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