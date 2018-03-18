В провинции Дамаск боевики сбили самолет сирийских ВВС

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Боевики сбили самолет ВВС Сирии в районе хребта Каламун в провинции Дамаск, пишет пресс-служба "Свободной сирийской армии" в Twitter.

"Момент падения боевого самолета Су-22, вылетевшего сегодня утром из аэропорта Ан-Насирия в Восточном Каламуне", — говорится в комментарии к посту.

На кадрах видно, как истребитель во время полета загорается и падает. По некоторым данным, пилот успел катапультироваться и приземлиться на территории, подконтрольной правительственным войскам.

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