В провинции Дамаск боевики сбили самолет сирийских ВВС

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Боевики сбили самолет ВВС Сирии в районе хребта Каламун в провинции Дамаск, пишет пресс-служба "Свободной сирийской армии" в Twitter.
"Момент падения боевого самолета Су-22, вылетевшего сегодня утром из аэропорта Ан-Насирия в Восточном Каламуне", — говорится в комментарии к посту.
#Breaking || Rural #Damascus #FSA forces shot down regime Sukhoi warplane this morning near the Chinese factory above east Qalamoun, rural Damascus#Syria pic.twitter.com/I0NZhzbStn— FSA News (@FSAPlatform) 18 марта 2018 г.
На кадрах видно, как истребитель во время полета загорается и падает. По некоторым данным, пилот успел катапультироваться и приземлиться на территории, подконтрольной правительственным войскам.
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