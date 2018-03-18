За время гуманитарных пауз Восточную Гуту покинули более 73 тысяч человек

ВОСТОЧНАЯ ГУТА, 18 мар – РИА Новости. Свыше 73 тысяч мирных жителей покинули пригород Дамаска Восточная Гута за время гуманитарных пауз, сообщили журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

Как сообщили в ЦПВС, более 25 тысяч человек покинули Восточную Гуту в воскресенье через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Хаммурия. Всего за время гуманитарных пауз из района вышли более 73 тысяч человек.