МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад посетил огневой рубеж в Восточной Гуте, встретился с сирийскими военными, сообщила пресс-служба сирийского президента.

"На линиях огня в Восточной Гуте<…> президент Асад с героями сирийской арабской армии", — сообщила пресс-служба в Telegram.

Там же было опубликовано фото с Асадом. На снимке Асад, одетый в деловой костюм, стоит рядом с танком в окружении военнослужащих.

Согласно последнему заявлению командования сирийской армии, правительственные войска освободили от террористов 70% территории Восточной Гуты. После открытия гуманитарного коридора в поселении Хаммурия за четыре дня Гуту покинули почти 50 тысяч человек.

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