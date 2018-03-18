Сирийская армия отклонила вариант вывода боевиков из Восточной Гуты в Идлиб

ДАМАСК, 18 мар — РИА Новости. Сирийская армия отклонила вариант вывода боевиков из города Харасты в Идлиб, сообщил РИА Новости в воскресенье сирийский полевой командир.

Хараста является одним из крупнейших городов в Восточной Гуте в пригороде Дамаск. На сегодняшний день данный оплот террористов находится в плотном кольце правительственных сил.

"Сирийская армия отклонила вариант вывода боевиков из Харасты в Идлиб",- рассказал собеседник агентства.

По его словам, среди боевиков в Харасте раскол и паника в связи с наступлением армии. "Население ополчилось против них (боевиков — ред.) и теперь у них нет другого варианта, кроме как сдаться", — добавил источник.

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