Более 25 тысяч человек покинули Восточную Гуту в районе Хаммурии

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Более 25 тысяч человек уже покинули Восточную Гуту в Сирии через пункт пропуска в населённом пункте Хаммурия, сообщил журналистам в воскресенье представитель центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

"С утра 18 марта более 25 тысяч человек покинули Восточную Гуту через пункт пропуска в населенном пункте Хаммурия", — сказал он.

Золотухин также сообщил, что Российским центром примирения на пропускных пунктах гуманитарного коридора организована раздача продуктовых наборов мирным жителям.

"В лагерях беженцев в районе Восточной Гуты организована выдача комплектов постельных принадлежностей (матрасы, одеяла, подушки и комплекты постельного белья), продуктовых наборов. На пунктах пропуска и в лагерях беженцев развернуты полевые кухни и организована выдача горячего питания для мирных жителей", — подчеркнул он.

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