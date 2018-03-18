Россия за сутки зафиксировала 11 нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 11 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — 9, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано одиннадцать случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – два, Дамаск – пять, Латакия – четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано девять случаев стрельбы в провинциях: Дамаск – 7, Деръа – один, Идлиб – один", — говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон на территории САР проведены две гуманитарные акции в населенных пунктах Айн-Айша провинции Эль-Кунейтра и Адра провинции Дамаск. Местному населению доставлено продовольствие, общий вес груза – 3 тонны. Медицинскую помощь получили 196 человек.

В Минобороны отметили, в течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 2436.

Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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