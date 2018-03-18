За время работы гуманитарных коридоров Гуту покинули более 68 тысяч человек

Выход мирных граждан из Хаммурии в Восточной Гуте через гуманитарный коридор

Выход мирных граждан из Хаммурии в Восточной Гуте через гуманитарный коридор

ВОСТОЧНАЯ ГУТА (Сирия), 18 мар — РИА Новости. Более 20 тысяч человек уже покинули Восточную Гуту в Сирии через пункт пропуска в населённом пункте Хаммурия, сообщил журналистам в воскресенье представитель центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

Всего за время работы гуманитарных коридоров район покинули более 68 тысяч человек.

"По состоянию на 10.00 (мск) уже более 20 тысяч человек вышли из Восточной Гуты со стороны населённого пункта Хаммурия. Выход людей продолжается", — сказал он.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>