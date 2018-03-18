За время работы гуманитарных коридоров Гуту покинули более 68 тысяч человек

ВОСТОЧНАЯ ГУТА (Сирия), 18 мар — РИА Новости. Более 20 тысяч человек уже покинули Восточную Гуту в Сирии через пункт пропуска в населённом пункте Хаммурия, сообщил журналистам в воскресенье представитель центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.
"По состоянию на 10.00 (мск) уже более 20 тысяч человек вышли из Восточной Гуты со стороны населённого пункта Хаммурия. Выход людей продолжается", — сказал он.
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