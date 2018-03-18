СМИ сообщили о захвате Африна сирийской оппозицией

АНКАРА, 18 мар — РИА Новости. Формирования оппозиционной "Сирийской свободной армии" (ССА) вошли в Африн и обеспечили над ним контроль, сообщает агентство DHA в воскресенье.

По данным агентства, штурм Африна начался ранним утром, были слышны звуки взрывов и перестрелок.

Телеканал NTV показывает кадры, на которых члены отрядов ССА продвигаются по городу с автоматами.

Официального подтверждения взятия Африна от турецкого генштаба пока нет.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>