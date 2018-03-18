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Война в Сирии
Война в Сирии

Генштаб России заметил признаки подготовки США к ударам по Сирии

01:0118.03.2018
(обновлено: 01:16 18.03.2018)
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© AFP 2018 / Omar Haj KadourРазрушенная в результате авиаударов больница в провинции Идлиб. Архивное фотоРазрушенная в результате авиаударов больница в провинции Идлиб. Архивное фото
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Провокации с применением химического оружия, которые готовят сирийские боевики и американские инструкторы, послужат для Вашингтона поводом нанести удары по Сирии, заявил журналистам начальник оперативного управления российского Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

Постановочная химатака

По словам генерала-полковника, "Джебхат ан-Нусра"* и "Белые каски" готовят постановочную химатаку в районах населенных пунктов Аль-Габит и Кальб-Луза, которые находятся в 25 километрах от Идлиба. Для этого в зону деэскалации доставили 20 контейнеров с хлором под видом гуманитарных конвоев от ряда НПО, сообщил Рудской. Вместе с этим боевики получили замаскированные под пачки сигарет взрыватели.

Сирийские военные в Восточной Гуте. 15 марта 2018
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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По данным Минобороны, группы террористов, которые собираются осуществить атаку, были подготовлены американскими военными инструкторами.

Эти провокации, заявил представитель Генштаба, планируется широко освещать в западных СМИ, чтобы дать Вашингтону и его союзникам повод для ударов по военным объектам в САР.

По словам Рудского, российские военные отмечают признаки подготовки к возможным ударам. В частности, в восточной части Средиземного моря, в Персидском заливе и Красном море созданы ударные группировки морских носителей крылатых ракет.

Попытка срыва мирного процесса

Дейр-эз-Зор. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Возможные провокации с применением химоружия в Сирии, которые могут послужить поводом для нанесения США ударов, нацелены на срыв процесса мирного урегулирования, считает член Общественного совета при Минобороны Игорь Коротченко.

"Это стопроцентная провокация. То, что генерал Рудской еще раз заострил на этом внимание, говорит, что все это подтвержденные разведывательные данные о том, что такая провокация готовится", — заявил Коротченко.

По его словам, подобная провокация осуществляется в связке с подготовкой ударов США по правительственным войскам Сирии и их объектам и ставит мирный процесс в стране под вопрос.

Активисты из организации Белые каски в Думе, Сирия. 17 ноября 2016 год
© AFP 2018 / Sameer Al-Doumy
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"США не заинтересованы в прекращении вооруженного противостояния в этой стране, хотят видеть Сирию раздробленной, слабой, поделенной на зоны влияния и без президента Асада", — сказал эксперт.

Вашингтон, по мнению Коротченко, будет использовать любые провокации для того, чтобы добиться таких целей. По мнению эксперта, готовящаяся атака с химическим оружием — это звено в деструктивной американской политике в ближневосточном регионе.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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