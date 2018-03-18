Генштаб России заметил признаки подготовки США к ударам по Сирии

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Провокации с применением химического оружия, которые готовят сирийские боевики и американские инструкторы, послужат для Вашингтона поводом нанести удары по Сирии, заявил журналистам начальник оперативного управления российского Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

Постановочная химатака

По словам генерала-полковника, "Джебхат ан-Нусра"* и "Белые каски" готовят постановочную химатаку в районах населенных пунктов Аль-Габит и Кальб-Луза, которые находятся в 25 километрах от Идлиба. Для этого в зону деэскалации доставили 20 контейнеров с хлором под видом гуманитарных конвоев от ряда НПО, сообщил Рудской. Вместе с этим боевики получили замаскированные под пачки сигарет взрыватели.

По данным Минобороны, группы террористов, которые собираются осуществить атаку, были подготовлены американскими военными инструкторами.

Эти провокации, заявил представитель Генштаба, планируется широко освещать в западных СМИ, чтобы дать Вашингтону и его союзникам повод для ударов по военным объектам в САР.

По словам Рудского, российские военные отмечают признаки подготовки к возможным ударам. В частности, в восточной части Средиземного моря, в Персидском заливе и Красном море созданы ударные группировки морских носителей крылатых ракет.

Попытка срыва мирного процесса

Возможные провокации с применением химоружия в Сирии, которые могут послужить поводом для нанесения США ударов, нацелены на срыв процесса мирного урегулирования, считает член Общественного совета при Минобороны Игорь Коротченко.

"Это стопроцентная провокация. То, что генерал Рудской еще раз заострил на этом внимание, говорит, что все это подтвержденные разведывательные данные о том, что такая провокация готовится", — заявил Коротченко.

По его словам, подобная провокация осуществляется в связке с подготовкой ударов США по правительственным войскам Сирии и их объектам и ставит мирный процесс в стране под вопрос.

"США не заинтересованы в прекращении вооруженного противостояния в этой стране, хотят видеть Сирию раздробленной, слабой, поделенной на зоны влияния и без президента Асада", — сказал эксперт.

Вашингтон, по мнению Коротченко, будет использовать любые провокации для того, чтобы добиться таких целей. По мнению эксперта, готовящаяся атака с химическим оружием — это звено в деструктивной американской политике в ближневосточном регионе.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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