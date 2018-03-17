Сирийские военные продолжают уничтожать тоннели боевиков в Восточной Гуте

ДАМАСК, 17 мар — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Бойцы сирийской армии продолжают осматривать подвальные помещения домов в Хаммурие, где находится один из гуманитарных коридоров, находят выходы в подземные тоннели боевиков и уничтожают их, передает с места корреспондент РИА Новости.

"Выходов в подземные тоннели очень много. Мы их ищем и уничтожаем, чтобы террористы не воспользовались ими для диверсии", — рассказал РИА Новости сирийский офицер.

Только в районе, где непосредственно проходит гуманитарный коридор, в субботу было обнаружено и уничтожено более пяти выходов в подземные тоннели.