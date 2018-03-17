Турецкая армия замкнула кольцо вокруг Африна

АНКАРА, 17 мар — РИА Новости. Части ВС Турции, наступающие на сирийский Африн с западного и восточного направлений, соединились к северу от города, говорится в сообщении генштаба ВС Турции в субботу.

"Наши подразделения, продвигающиеся к Африну с запада и востока, соединились к северу от города", — говорится в сообщении турецкого военного ведомства

По сообщению агентства Anadolu, турецкая армия и действующие совместно с ней силы сирийской оппозиции взяли под контроль еще 12 селений, перекрыв дорогу между районным центром Мабатлы и городом Африн.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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