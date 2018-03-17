Провокации с хлором послужат поводом для удара США по Сирии, заявил Генштаб

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Провокации с применением химоружия в Сирии должны будут послужить поводом для нанесения США ударов по САР, заявил журналистам в субботу начальник оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Все готовящиеся мероприятия (провокации — ред) планируются широко освещать в западных средствах массовой информации. Данные провокации должны послужить поводом для нанесения Соединенными Штатами и их союзниками ударов по военным и государственным объектам Сирии. Мы отмечаем ряд признаков подготовки к возможным ударам", — сказал он.

По словам Рудского, компоненты для изготовления химических боеприпасов уже доставлены в южную зону деэскалации под прикрытием гумконвоев ряда неправительственных организаций. "Помимо компонентов, боевикам переданы взрыватели, закамуфлированные под сигаретные пачки", — рассказал он.

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