В Сирии находится спецназ США, Британии и Франции, заявил Лавров

АСТАНА, 17 мар — РИА Новости. В Сирии "на земле" находится спецназ США, Британии и Франции, это уже не "прокси-война", а прямое вовлечение в войну, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"(В Сирии) "на земле" находятся спецназовцы США (они этого уже не отрицают), Великобритании, Франции и ряда других стран. Так что, это уже не столько "прокси-война", сколько прямое вовлечение в войну", — заявил Лавров в интервью Телерадиокомплексу президента республики Казахстан

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