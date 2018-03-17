Более 30 тысяч человек вышло из Восточной Гуты через пункт в Хаммурии

© Фото : Борис Милованов Уже более 11 тысяч человек покинули с утра субботы Восточную Гуту Более 30 тысяч человек вышло из Восточной Гуты в субботу через пункт пропуска в населенном пункте Хаммурия, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

"К настоящему моменту вышло более 30 тысяч человек, люди продолжают выходить", — сказал он.

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