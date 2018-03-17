МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Подразделения армии США, находящиеся на востоке провинции Дейр-эз-Зор, противодействуют возвращению этих районов под контроль властей Сирии, заявили в Минобороны России.

"Важным направлением работы сирийских властей является возвращение населения в восточные районы провинции Дейр-эз-Зор, находящиеся под контролем проамериканских формирований из состава так называемых "Сирийских демократических сил" (СДС). Находящиеся в этих районах подразделения армии США противодействуют восстановлению сирийских государственных институтов", — говорится в заявлении.

Как отметили в военном ведомстве, сирийцы не могут вернуться на восточный берег Евфрата из-за отсутствия речных переправ, которые ранее разбомбила коалиция во главе с США.

Кроме того, Минобороны обвинило США в том, что они не пускают в Ракку гуманитарные организации и миссии ООН для оценки масштаба гуманитарной катастрофы. "Под завалами остаются тысячи не извлеченных и разлагающихся трупов мирных жителей и боевиков, погибших в ходе массированных бомбардировок Ракки американской коалицией. В городе уже отмечаются вспышки инфекционных заболеваний, грозящих с наступлением тепла вылиться в эпидемию", — подчеркнуло ведомство.

Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил что в тех районах Сирии, которые контролирует коалиция США и подконтрольные ей отряды вооруженной оппозиции, сложилась тяжелая гуманитарная ситуация, а сами районы превратились в "черные дыры", ситуация в которых "абсолютно непрозрачна ни для сирийского правительства, ни для международных наблюдателей".