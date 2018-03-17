Сирийское агентство заявило о 16 погибших после авиаудара Турции в Африне

ДАМАСК, 17 мар — РИА Новости. Сирийское национальное агентство САНА сообщает о 16 погибших мирных жителях в результате авиаудара турецких ВВС по городской больнице Африна на севере Сирии.

Ранее сотрудник больницы сообщил РИА Новости, что от ударов турецких самолетов погибли 11 человек. Самому медучреждению нанес значительный материальный ущерб.

"Количество жертв в результате авианалета на больницу Африна возросло до 16 человек, десятки ранены",- пишет агентство.