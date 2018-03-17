Турция опровергла информацию об авиаударе по больнице в Африне

АНКАРА, 17 мар — РИА Новости. Сообщение о том, что ВВС Турции подвергли удару больницу в сирийском Африне, не соответствует действительности, заявил в субботу генштаб ВС Турции.
Ранее в субботу сотрудник больницы сообщил РИА Новости, что самолеты ВВС Турции нанесли удар по городской больнице сирийского Африна, погибли 11 человек, десятки ранены.
"Новость о том, что турецкая армия подвергла бомбовому удару больницу в Африне, не соответствует действительности. Операция "Оливковая ветвь" осуществляется таким образом, чтобы не причинить не малейшего вреда мирных жителям", — говорится в сообщении ВС Турции в Twitter.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
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