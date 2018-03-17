Из Восточной Гуты за сутки вывели более пяти тысяч человек

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. За сутки из Восточной Гуты по открытому 15 марта гуманитарному коридору выведено свыше пяти тысяч человек, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Евтушенко.

"По открытому вчера второму гуманитарному коридору, проходящему через населенные пункты Хаммурия, Сакбэ и Хаззэ (южнее города Дума), за сутки выведено еще 5023 человека", — сказал он.

Также Евтушенко сообщил, что в пятницу боевики предприняли попытку срыва выхода мирных жителей из населенного пункта Хаммурия. "С оборудованных в глубине населенного пункта огневых позиций несколькими снайперами был открыт прицельный огонь по выходящему населению", — сказал он, подчеркнув, что "благодаря оперативно принятым мерам снайперы были нейтрализованы, а вывод мирных жителей возобновлен".

Евтушенко добавил, что "всего с начала действия "гуманитарных пауз" в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон выведено 17029 человек".

Ситуация в сирийской Восточной Гуте обострилась в последние недели. Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Однако вооруженные бандформирования в Восточной Гуте ежедневно вели ракетные и минометные обстрелы Дамаска, удерживая жителей как "живой щит". В зоне поражения находились как окраины, так и центральные районы города.

В последние дни удалось достичь перемирия, которое, по словам спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, "хрупкое, но соблюдается уже шесть дней". На этом фоне мирные жители покидают пригород через гуманитарный коридор. Так, в четверг вышли более 40 тысяч человек.