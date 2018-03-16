Минобороны рассказало о заранее подготовленных ЕС санкциях против Сирии

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Совет Евросоюза преждевременно опубликовал на своем сайте решение о введении новых санкций против Сирии, датированных 19 марта, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков

Как рассказал Конашенков, днем на сайте Совета ЕС появилось заявление "о введении новых санкций против Сирии за химические атаки против мирного населения". Однако датировано оно было не 15, а 19 марта, когда в Брюсселе должна пройти встреча министров иностранных дел Евросоюза.

Согласно документу, санкции распространялись на четырех человек за "участие в создании химического оружия и его использования против мирного населения".

"Данное сообщение сотрудники пресс-службы Совета ЕС, в большом смущении, конечно, сняли. Непонятно только, как теперь проголосуют министры иностранных дел ЕС в ходе встречи 19 марта?", — заявил Конашенков.

Сообщения о химатаке

Накануне, ряд западных СМИ сообщили, что сирийские войска "применили химическое оружие" в городе Хаммурия в Восточной Гуте, а также привели свидетельства о большом количестве пострадавших от "удушья".

"По стечению обстоятельств в это же время при содействии российского Центра примирения начался выход мирных граждан из Хаммурии, в ходе которого по гуманитарному коридору вышло более 11,5 тысяч сирийцев. Работавшие в Хаммурии представители российских, западных и арабских СМИ опрашивали всех выходящих: была ли утром атака химоружия? "Нужно ли говорить, что не нашлось ни одного жителя Хаммурии, который хоть что-то об этом слышал", — заявил он.

Конашенков подчеркнул, что "никакого применения химического оружия в Восточной Гуте не было и нет".