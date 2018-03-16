Минобороны рассказало о заранее подготовленных ЕС санкциях против Сирии

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Совет Евросоюза преждевременно опубликовал на своем сайте решение о введении новых санкций против Сирии, датированных 19 марта, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков
Согласно документу, санкции распространялись на четырех человек за "участие в создании химического оружия и его использования против мирного населения".
"Данное сообщение сотрудники пресс-службы Совета ЕС, в большом смущении, конечно, сняли. Непонятно только, как теперь проголосуют министры иностранных дел ЕС в ходе встречи 19 марта?", — заявил Конашенков.
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"По стечению обстоятельств в это же время при содействии российского Центра примирения начался выход мирных граждан из Хаммурии, в ходе которого по гуманитарному коридору вышло более 11,5 тысяч сирийцев. Работавшие в Хаммурии представители российских, западных и арабских СМИ опрашивали всех выходящих: была ли утром атака химоружия? "Нужно ли говорить, что не нашлось ни одного жителя Хаммурии, который хоть что-то об этом слышал", — заявил он.
Конашенков подчеркнул, что "никакого применения химического оружия в Восточной Гуте не было и нет".
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