Из Восточной Гуты вывели более 14,5 тысячи человек с начала гумпаузы

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Всего с начала действия гуманитарной паузы из Восточной Гуты вышло свыше 14,5 тысячи мирных жителей, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Продолжается вывод мирных жителей из населенных пунктов Хаммурия, Сакба и Хаззэ по гуманитарному коридору. С утра 16 марта эти населенные пункты покинуло 3 тысячи 326 человек — в основном это старики, женщины и дети. Всего с начала действия гуманитарной паузы из Восточной Гуты вышло свыше 14,5 тысячи мирных жителей", — говорится в сообщении.

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