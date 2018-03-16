Власти ожидают выхода 25 тысячи человек из Восточной Гуты за два дня

ДАМАСК, 16 мар — РИА Новости. Число покинувших Восточную Гуту мирных жителей в четверг и пятницу может достичь 25 тысяч человек, сообщил РИА Новости губернатор провинции Дамаск Аля Ибрахим.

Как сообщил ранее представитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Владимир Золотухин, более 2,5 тысячи человек покинули населенные пункты Хамурия и Сакба за первый час работы гуманитарного коридора в пятницу. По предварительной оценке ЦПВС, Восточную Гуту в течение пятницы могут покинуть порядка 20 тысяч человек

"Ожидается, что число тех, кто вышел из Восточной Гуты, достигнет 25 тысяч человек", — заявил губернатор.

По словам Ибрахима, около восьми тысяч мирных жителей, которые в четверг вышли из анклава, получили временное жилье, подготовленное сирийским правительством. Как сообщил губернатор, центр Харджаля принял около 2200 человек, которым раздали еду, питье и одежду. Два других центра в населенных пунктах Эд-Дувейр и Адра приняли мирных жителей из Гуты.

Как заявил губернатор провинции, в каждом центре предоставляется медицинская помощь для покинувших анклав жителей. Ибрахим отметил, что все дети были зарегистрированы в центрах, чтобы предоставить им психологическую и медицинскую помощь. Всех детей провакцинировали.

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