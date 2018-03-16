Из Восточной Гуты вывели более 13 тысяч человек за два дня

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. За два дня из Восточной Гуты вышло более 13 тысяч мирных жителей, сообщает Минобороны России.

"Продолжается вывод мирных жителей из Восточной Гуты по открытому гуманитарному коридору. С утра 16 марта из населенных пунктов Хаммурия, Сакба и Хаззэ покинуло 1972 человека – в основном это старики, женщины и дети. Всего за два дня из Восточной Гуты вышло более 13 тысяч мирных жителей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что трансляция выхода мирных жителей ведется на сайте Минобороны.

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