Анкара не намерена передавать Дамаску контроль над Африном

Турецкие танки и вертолеты продвигаются в деревню Аль-Маабатлы в регионе Африн в северо-западной части провинции Алеппо в Сирии в рамках продолжающегося наступления. 2 марта 2018

Турецкие танки и вертолеты продвигаются в деревню Аль-Маабатлы в регионе Африн в северо-западной части провинции Алеппо в Сирии в рамках продолжающегося наступления. 2 марта 2018

АНКАРА, 15 мар — РИА Новости. Турецкие власти не собираются передавать Дамаску территорию сирийского Африна, которую Анкара контролирует в результате операции "Оливковая ветвь", заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

"Когда операция в Африне закончится, там будет создана такая же зона безопасности, как это произошло в рамках операции "Щит Евфрата" (ВС Турции на севере Сирии в 2016-2017 годах). Наша главная задача – создание органов самоуправления из местного населения. У нас нет мыслей и намерения передать Африн (сирийскому) режиму. Там есть тысячи курдов, бежавших от YPG (cил самообороны сирийских курдов), арабы, туркмены, все они вернутся домой", — заявил Калын в эфире телеканала TRT.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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