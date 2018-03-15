Россия призвала США отказаться от "безответственных планов" по Сирии

ВАШИНГТОН, 15 мар — РИА Новости. Москва вновь призывает Вашингтон отказаться от "безответственных планов" по Сирии, чреватых необратимой эскалацией конфликта, говорится в заявлении посольства РФ в США.

"Несколько дней назад мы предупреждали Вашингтон от искушения воспользоваться в Сирии очередными провокациями боевиков с использованием химического оружия против мирного населения для нанесения удара по Дамаску. Угрозы постпреда США в ООН совершить подобные действия и нагнетание соответствующей атмосферы в ведущих американских СМИ должны, по всей видимости, приучить общественность к их неизбежности. Вызывает в этой связи беспокойство, кого на самом деле поддерживает в Восточной Гуте Вашингтон", — говорится в опубликованном в Facebook комментарии.

По словам российских дипломатов, "всем "сопротивлением" там давно верховодит "Джебхат-ан-Нусра"*, годами обстреливающая мирные кварталы столицы, включая российские диппредставительства".

"Еще раз призываем Вашингтон отказаться от безответственных заявлений и планов, чреватых необратимой эскалацией конфликта. При этом отвлечь наше внимание от Сирии "британским сюжетом" не получится. Сирия остается в фокусе внимания российской дипломатии", — подчеркнули в российской дипмиссии.

* Запрещенная в России террористическая организация