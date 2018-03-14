Еще около 50 мирных жителей покинули Восточную Гуту

ВОСТОЧНАЯ ГУТА (Сирия), 14 мар – РИА Новости. Очередная группа мирных жителей почти из 50 человек покинула Восточную Гуту, выйдя из города Дума через гуманитарный коридор в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин, сообщил журналистам в среду начальник ЦПВС генерал Юрий Евтушенко.

Шестнадцатая гуманитарная пауза в Восточной Гуте началась в среду в 9.00 по местному времени (10.00 мск).

"Очередной этап переговоров центра по примирению враждующих сторон с представителями незаконных вооружённых формирований в Восточной Гуте увенчался успехом: была достигнута договоренность о выводе в среду из района ещё нескольких групп мирных жителей, к настоящему моменту вышли 49 человек, среди них есть больные и раненые", — сказал он.

По словам Евтушенко, в настоящее время решается вопрос об их размещении, беженцам будет оказана вся необходимая помощь, в том числе медицинская.

Накануне усилиями ЦПВС была достигнута договоренность о выводе нескольких групп мирных жителей из Восточной Гуты. Сперва район покинули около 100 человек, к концу дня их количество достигло 148. В общей сложности за время работы гумкоридора из Восточной Гуты было выведено более 350 человек.

Ситуация в сирийской Восточной Гуте обострилась в последние недели. Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Вооруженные бандформирования в Восточной Гуте ежедневно ведут ракетные и минометные обстрелы Дамаска. В зоне поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.

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