Россия предостерегла США от безответственных действий в Сирии

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Россия жестко предостерегла США от безответственных действий в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"(США) привлекут внимание (после провокаций с химоружием в САР — ред.), как всегда с надрывом, мирового сообщества к страданиям мирного населения, к жертвам среди мирного населения, к жертвам среди невинных граждан и под этим предлогом планируют применить силу со стороны американской коалиции, в том числе по сирийской столице. Мы жестко предостерегли вчера Соединенные Штаты по всем каналам. Надеюсь, эти безответственные планы не будут реализованы", — сказал Лавров.

В понедельник на заседании Совета Безопасности ООН постпред США Никки Хейли заявила, что Вашингтон готов к новым действиям по Сирии, "если это необходимо". Она напомнила, что после химической атаки в сирийском Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года США нанесли удар по авиабазе Шайрат, с которой, по утверждению Вашингтона, сирийские войска провели химическую атаку, так как Совет Безопасности ООН "не смог принять действия".

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