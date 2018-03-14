США хотят надолго закрепиться в Сирии, заявил Лавров

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. США хотят закрепиться в Сирии надолго, если не навсегда, и поспособствовать развалу этой страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы обсуждали сегодня среди прочих аспектов сирийской проблематики действия США, прежде всего, на восточном берегу Евфрата и на всем протяжении Сирийской Арабской республики, где американцы действительно создают военные базы. И я убежден, что нет оснований сомневаться в намерении по крайней мере некоторых представителей руководства США закрепиться там надолго, если не навсегда, и способствовать развалу Сирийской Арабской республики", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

"Для этого применяются самые различные методы. В том числе информация, которую мы вчера довели до сведений общественности по линии Министерства обороны, по линии Министерства иностранных дел о том, что готовятся очередные провокации с применением химического оружия. Будут организованы постановки, в частности, в Восточной Гуте", — сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

Ситуация в сирийской Восточной Гуте обострилась в последние недели. Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Вооруженные бандформирования в Восточной Гуте ежедневно ведут ракетные и минометные обстрелы Дамаска. В зоне поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.