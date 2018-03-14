Турция поддерживает территориальную целостность Сирии, заявил Чавушоглу

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Турция, проводя военную операцию в сирийском Африне, не покушается на территорию Сирии, поддерживает ее целостность, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Независимо от того, восточная или западная часть Сирии, мы поддерживаем территориальную целостность, причем активно поддерживаем территориальную целостность Сирии и совместно с Россией и Ираном в совместных заявлениях об этом говорим и подчеркиваем", — заявил турецкий министр.

"Что касается операции "Оливковая ветвь", цель ее заключается в ликвидации террористов в этом регионе, эти террористические организации представляют существенную угрозу нашей безопасности", — добавил министр, отметив, что целью не является "захватить или покуситься на сирийскую территорию".

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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