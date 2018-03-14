Более 300 человек покинули Восточную Гуту за время работы гумкоридора

ВОСТОЧНАЯ ГУТА (Сирия), 14 мар — РИА Новости. Число массовых выступлений мирных жителей Восточной Гуты против боевиков значительно выросло после того, как усилиями центра по примирению враждующих сторон из района было выведено несколько сотен человек за последние дни, сообщил журналистам в среду представитель ЦПВС генерал-майор Владимир Золотухин.

"С начала работы гуманитарного коридора район Восточная Гута покинули более 300 человек, причём выход наибольшей доли этих людей пришёлся на последние дни. В связи с этим в населенных пунктах, подконтрольных НВФ, выросло число массовых митингов мирных жителей, желающих покинуть район, против боевиков, продолжающих контролировать выходы к коридорам", — сказал Золотухин.

Шестнадцатая гуманитарная пауза в Восточной Гуте началась в среду в 9.00 по местному времени (10.00 мск). Центр по примирению враждующих сторон продолжает вести переговоры с лидерами НВФ о выводе из района мирных жителей, а также боевиков с их семьями под гарантии безопасности.

Накануне усилиями ЦПВС была достигнута договоренность о выводе нескольких групп мирных жителей из Восточной Гуты. Сперва район покинули около 100 человек, к концу дня их количество достигло 147. В общей сложности за время работы гумкоридора из Восточной Гуты было выведено более 300 человек.