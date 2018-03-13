Главы Генштабов ВС России и США обсудили ситуацию в Восточной Гуте

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов обсудил с председателем комитета руководителей штабов ВС США Джозефом Данфордом ситуацию в Сирии, сообщает Минобороны.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны. В ходе беседы военачальники затронули вопросы урегулирования сирийского конфликта, в частности, ситуацию в Восточной Гуте.

"Генерал армии В.В.Герасимов и генерал Дж.Данфорд договорились продолжить двусторонние контакты", — говорится в сообщении.

"Меры воздействия"

Ранее начальник Генштаба предупредил, что вооруженные силы "примут меры" против американских ракет и их носителей в том случае, если они будут угрожать жизни российских военнослужащих в Сирии.

"В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять", — сказал генерал на брифинге во вторник.

По его словам, Пентагон собирается нанести удар по правительственным кварталам Дамаска. Предлогом для этого станет очередная провокация боевиков с использованием химического оружия, в которой Вашингтон вновь обвинит сирийскую армию.

"У нас имеется достоверная информация о подготовке боевиками инсценировки применения правительственными войсками химического оружия против мирного населения. В этих целях в нескольких районах Восточной Гуты собрана массовка из привезенных из других районов женщин, детей и стариков, которым предстоит изображать жертв химического инцидента", — сообщил военачальник.

Он также добавил, что на месте находятся активисты "Белых касок" и съемочная группа с аппаратурой для спутниковой видеотрансляции.

Односторонние силовые акции

В понедельник постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что в начале марта боевики "Джебхат ан-Нусры"* применили в Восточной Гуте хлорсодержащее вещество. "Все это делается для того, чтобы подготовить почву для односторонних силовых акций против суверенной Сирии", — заявил дипломат на заседании Совбеза.

Ранее во время зачистки населенного пункта Афтрис правительственные силы обнаружили кустарную мастерскую по изготовлению химических боеприпасов.

"Предположительно, снаряжение указанных боеприпасов могло производиться в рамках подготовки провокации для обвинения правительственных войск в применении химического оружия", — сказал журналистам полковник сирийской армии Ферраз Ибрагим.

В субботу в Дамаске рассказали, что на освобожденных от террористов территориях обнаружено более 24 тонн отравляющих веществ. При этом в МИД страны подчеркнули, что не раз обращались в ОЗХО с просьбой направить специалистов в Алеппо или Хан-Шейхун, на что в организации отвечали отказом.

Постепенная нормализация

В то же время в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сообщили, что ситуация в регионе постепенно нормализуется, несмотря на попытки террористов сорвать 30-дневное перемирие.

По словам начальника ЦПВС генерал-майора Юрия Евтушенко, наиболее напряженной остается обстановка в Восточной Гуте. Действующие там группировки "постоянно провоцируют правительственные войска на ответные действия". Кроме того, с занятых боевиками территорий ведутся ракетные и минометные обстрелы жилых кварталов Дамаска.

Отмечается, что при содействии Центра по примирению в оккупированный район прибыли гуманитарные конвои ООН и Сирийского арабского красного полумесяца. Население получило более 300 тонн продовольствия и медикаментов.

Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что с момента начала действия резолюции Совбеза ООН 2401 из Восточной Гуты смогли выйти 145 мирных граждан и 13 представителей вооруженной оппозиции.

Резолюция 2401

СБ ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны конфликта в Сирии "без промедления прекратили столкновения" и обеспечили длительную гуманитарную паузу на всей территории республики.

Прекращение огня позволит безопасно и беспрепятственно доставить гуманитарную помощь в занятые вооруженной оппозицией регионы и провести медицинскую эвакуацию тяжелобольных и раненых. При этом резолюция не предусматривает прекращения боевых действий против террористических организаций.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>