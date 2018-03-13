ХМЕЙМИМ (Сирия), 13 мар — РИА Новости. Восточную Гуту сегодня смогли покинуть 148 местных жителей, сейчас они в пункте временного размещения, им оказывается помощь, заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Евтушенко напомнил, что с 9.00 до 14.00 под контролем Центра была введена в действие пятнадцатая "гуманитарная пауза".

"Представители Центра по примирению ведут переговоры с лидерами вооруженных группировок о выводе из Восточной Гуты мирных жителей и боевиков, срочной эвакуации больных и раненых. В результате достигнутой договоренности сегодня анклав смогли покинуть 148 местных жителей, в том числе 79 детей, которые сейчас находятся в пункте временного размещения, где им оказывается необходимая помощь", — сказал он.

Он также отметил, что с начала гуманитарной операции на "горячую линию" Центра по примирению поступило 244 обращения жителей Восточной Гуты.

"В последнее время люди все чаще просят открыть дополнительные коридоры выхода из анклава, поскольку выход к Мухайям Аль-Вафедину для жителей большинства районов, удерживаемых боевиками, остается заблокированным", — заявил представитель Центра.

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