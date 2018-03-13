Главы генштабов России и США обсудили ситуацию в Сирии

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во вторник обсудил по телефону с председателем комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом ситуацию в Сирии, в частности, обстановку в Восточной Гуте, сообщает Минобороны России.

"Тринадцатого марта 2018 года по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации — первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Джозефом Данфордом.

Отмечается, что были "обсуждены вопросы, связанные с ситуацией в Сирийской Арабской Республике, а также обстановка в Восточной Гуте".

"Генерал армии В.В.Герасимов и генерал Дж.Данфорд договорились продолжить двусторонние контакты", — говорится в сообщении.

Ситуация в сирийской Восточной Гуте обострилась в последние недели. Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Вооруженные бандформирования в Восточной Гуте ежедневно ведут ракетные и минометные обстрелы Дамаска. В зоне поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.

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