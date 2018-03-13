Асаду придется идти на компромиссы, считает бывший посол России

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Президенту Башару Асаду не дадут одержать "чистую победу" в Сирии, ему придется пойти на сложные компромиссы, считает политолог, бывший посол РФ в САР Александр Зотов.

"Сейчас со всей очевидностью ясно, что Асаду как руководителю Сирии не дадут одержать чистую победу, придется пойти на какие-то сложные компромиссы. В качестве рычагов в последнее время используется и курдский фактор, и турецкое вторжение", — заявил Зотов.

Выступая на заседании "круглого стола" на тему: "Семь лет войны в Сирии — последствия, пути разрешения конфликта", организованного МИА "Россия сегодня", эксперт отметил, что над будущем Сирии вновь начали сгущаться тучи именно в тот момент, когда только начали говорить о победе и предстоящих радикальных переменах в стране.

"Конечно, сейчас трудности военного характера в Сирии начали принимать очаговый характер, но каждый из этих очагов имеет кардинальное значение, имеет кардинальное продолжение и за пределами Сирии", — отметил Зотов.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы.

Турция с января проводит операцию "Оливковая ветвь" на севере Сирии против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Кроме того, обострилась ситуация в пригороде Дамаска — Восточной Гуте, где вооруженные бандформирования ежедневно ведут ракетные и минометные обстрелы Дамаска. В зоне поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.

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