Двадцать дней в подвале: мирные жители рассказали о жизни в Восточной Гуте

ДАМАСК, 13 мар — РИА Новости. Две группы мирных жителей вышли во вторник через гуманитарный коридор из сирийского города Дума в Восточной Гуте. Общая численность вышедших из анклава во вторник составила около 100 человек.

Ситуация в сирийской Восточной Гуте обострилась в последние недели. Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Вооруженные бандформирования в Восточной Гуте ежедневно ведут ракетные и минометные обстрелы Дамаска. В зоне поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.

Мирные жители, покинувшие во вторник анклав через гуманитарный коридор, рассказали РИА Новости о том, в каких условиях они находились в плену боевиков в Восточной Гуте.

Двадцать дней в подвале



Проживающие в Думе мирные жители многократно просили у боевиков разрешение выйти из города через гуманитарные коридоры, открытые сирийским правительством, однако террористы не отвечали на их просьбы. Женщина по имени Нака, мать троих детей, рассказала, как их не выпускали даже после того, как она получила ранения.

"Мы провели в подвале 20 дней, и боевики не позволяли нам из него выходить… Они не разрешили мне и моей дочери выйти даже после того, как я была ранена в голову во время бомбардировки", — сказала она.

Нака рассказала, что жизнь в Восточной Гуте ужасна, все жители Думы хотят покинуть город и ждут прихода армии. Оставшиеся в Гуте люди попросили Наку и других спасшихся молиться о них, чтобы им тоже удалось выбраться из рук боевиков.

Сорокадвухлетний Хайсам Бакр из поселения Мисраба вспоминает обычную довоенную жизнь и говорит, что он и многие другие сирийцы хотят вернуться в то время.

"Мы жили свободно, и наша любимая и дорогая Сирия для нас была самой безопасной страной в мире", — сказал Хайсам.

По его словам, в Гуте им не разрешали даже говорить. Знать о том, что происходит за пределами подвала, тоже было запрещено. Пленные Восточной Гуты живут в постоянном страхе от угроз боевиков.

Боевики воруют гуманитарную помощь



Халиль Мухаммад Шинвани, которому 74 года, рассказал, как он и другие жители Гуты пытались бежать, когда туда приехала машина Красного полумесяца с гуманитарным грузом. По его словам, пленные жители пытались выйти вместе с машиной, но боевики им не позволили и избили их.

"Гуманитарная помощь попадала в город, но мы из нее ничего не получали. Боевики ее воровали, чтобы продать по высоким ценам", — заявил Халиль.

Он рассказал, что люди получали только один кусок хлеба за двое суток и деньги, на которые в Сирии можно купить только одну сигарету, то есть около половины доллара.