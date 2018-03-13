МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Тема применение сирийскими правительственными войсками химического оружия является для США наиболее удобным предлогом для удара по Дамаску и идеей фикс, так как в ее развитие было вложено много усилий и средств, заявил РИА Новости военный политолог, кандидат политических наук, подполковник запаса Александр Перенджиев.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, заявил журналистам, что боевики в Восточной Гуте готовят провокацию с инсценировкой применения химического оружия, которую США затем используют как повод для удара по правительственным кварталам Дамаска.

"Тема с химоружием является наиболее раскрученной. В развитие информационной кампании "Асад и химоружие" Запад вложил очень много денег и средств, так как понял, что эта тема наиболее понятна и близка западному сообществу. При помощи нее легче всего выставить Асада злодеем в глазах западных людей. Поэтому мы видим, что идет постоянное возвращение к этой теме, и она становится идеей фикс, поэтому готовятся провокации именно такого рода — для того, чтобы найти возможность поддержать боевиков, которые находятся в Восточной Гуте", — сказал Перенджиев.

По его словам, боевики, которые находятся сейчас в Восточной Гуте, могут быть использованы США для нападения на правительственные силы, а также для различного рода провокаций. Угроза их уничтожения заставляет США прибегнуть к наиболее удобному и проверенному предлогу. "Поэтому, активисты "белых касок", проведя провокационную инсценировку атаки химоружия, создадут для США повод поддержать боевиков, не раскрывая своих истинных намерений", — считает эксперт.

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