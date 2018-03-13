Сирийские военные обнаружили в Восточной Гуте лабораторию боевиков

БЕЙРУТ, 13 мар — РИА Новости. Сирийские военнослужащие обнаружили в Восточной Гуте (пригород Дамаска) подпольную лабораторию боевиков, где производили боевые отравляющие вещества (ОВ), сообщает сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, лаборатория находилась в поселении Шефония. Среди прочих химических веществ в ней был обнаружен хлор.

Еще одна мастерская по производству химических боеприпасов была обнаружена сирийскими военными 12 марта при проверке населенного пункта Афтрис в Восточной Гуте.

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