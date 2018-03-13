В Генштабе рассказали о планах США нанести удар по Дамаску

Военнослужащие сирийской армии в населенном пункте Афтрис в Восточной Гуте. 10 марта 2018

Военнослужащие сирийской армии в населенном пункте Афтрис в Восточной Гуте. 10 марта 2018

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. США намерены использовать провокацию боевиков в Восточной Гуте как повод для удара по правительственным кварталам Дамаска, сообщил журналистам начальник Генштаба Валерий Герасимов.

"У нас имеется достоверная информация о подготовке боевиками инсценировки применения правительственными войсками химического оружия против мирного населения. В этих целях в нескольких районах Восточной Гуты собрана массовка из привезенных из других районов женщин, детей и стариков, которым предстоит изображать жертв химического инцидента", — сказал генерал.

По его словам, на месте уже находятся активисты "Белых касок" и съемочные группы с аппаратурой спутниковой видеотрансляции.

"Это подтверждается обнаружением лаборатории по производству химического оружия в освобожденном от террористов населенном пункте Афтрисс", — подчеркнул Герасимов.

По словам генерала, после провокации США планируют обвинить Дамаск в применении химического оружия и представить "доказательства" массовой гибели мирного населения по вине сирийского правительства и "поддерживающего его российского руководства".

В качестве ответной меры Вашингтон, отметил Герасимов, "планирует нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска".

Глава Генштаба напомнил, что в Дамаске сейчас находятся российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон и военные полицейские.

Подготовка провокации

На прошлой неделе замглавы сирийского МИД Фейсал Эль Мигдад сообщал о подготовке боевиками в Восточной Гуте инсценировки химической атаки.

"Террористы Тахрир Аш-Шам* намерены принести в жертву несколько женщин для этих целей и произвести информационный вброс", — отмечал дипломат.

При этом он напомнил, что Сирия ни разу не отказывала комиссии Организации по запрещению химического оружия в расследованиях на территории страны.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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