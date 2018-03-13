МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. США намерены использовать провокацию боевиков в Восточной Гуте как повод для удара по правительственным кварталам Дамаска, сообщил журналистам начальник Генштаба Валерий Герасимов.
По его словам, на месте уже находятся активисты "Белых касок" и съемочные группы с аппаратурой спутниковой видеотрансляции.
"Это подтверждается обнаружением лаборатории по производству химического оружия в освобожденном от террористов населенном пункте Афтрисс", — подчеркнул Герасимов.
В качестве ответной меры Вашингтон, отметил Герасимов, "планирует нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска".
Глава Генштаба напомнил, что в Дамаске сейчас находятся российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон и военные полицейские.
Подготовка провокации
"Террористы Тахрир Аш-Шам* намерены принести в жертву несколько женщин для этих целей и произвести информационный вброс", — отмечал дипломат.
При этом он напомнил, что Сирия ни разу не отказывала комиссии Организации по запрещению химического оружия в расследованиях на территории страны.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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