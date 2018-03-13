Одна из двух групп мирных жителей вышла из Восточной Гуты через гумкоридор

ВОСТОЧНАЯ ГУТА, 13 мар — РИА Новости. Первая из двух групп мирных жителей, общая численность которых, как ожидается, составит около 100 человек, вышла из города Дума в Восточной Гуте через гуманитарный коридор к пункту пропуска Мухайям Аль-Вафедин, передает корреспондент РИА Новости.

"В результате переговоров между центром по примирению враждующих сторон с лидерами НВФ в Восточной Гуте была достигнута договоренность о выводе двух групп мирных жителей общей численность порядка 100 человек мирных жителей из города Дума к пункту пропуска в населённом пункте Мухайям Аль-Вафедин. Среди них есть раненые", — сообщил журналистам во вторник начальник ЦПВС генерал Юрий Евтушенко.

Это третий крупный организованный выход людей из Восточной Гуты — ранее из населённого пункта Мисраба вышли 52 человека, затем территорию Дубай покинули ещё 76 человек.

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