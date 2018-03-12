Боевики в Восточной Гуте за сутки выпустили по Дамаску и пригородам 30 мин

ХМЕЙМИМ (Сирия), 12 мар — РИА Новости. Боевики в Восточной Гуте за сутки выпустили по жилым кварталам Дамаска и его пригородам 30 мин, погибли три мирных жителя, 22 ранены, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

По данным Евтушенко, в течение последних нескольких дней отмечается снижение числа нарушений режима прекращения огня, фиксируемых совместным координационным центром, в провинциях Алеппо, Латакия, Хомс, Хама и Деръа.

"Наиболее напряженной остается ситуация в Восточной Гуте. За прошедшие сутки отмечено 16 минометных обстрелов жилых кварталов Дамаска и его пригородов, во время которых было выпущено 30 мин. Есть разрушения. Погибло три и ранено 22 мирных жителя", — сказал он.

Ситуация в сирийской Восточной Гуте обострилась в последние недели. Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Вооруженные бандформирования в Восточной Гуте ежедневно ведут ракетные и минометные обстрелы Дамаска. В зоне поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.