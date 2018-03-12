Пушков назвал заявление Хейли последней попыткой спасти террористов в Сирии

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал заявление постоянного представителя США при Совбезе ООН последней попыткой спасти террористов в Сирии.

"Хейли в отчаянии: так переживает за судьбу боевиков ан-Нусры* в Восточной Гуте, что угрожает новыми ударами США по Сирии. Последние попытки спасти остатки терористов — союзников США в борьбе против Асада", — написал Пушков в своем Twitter.

В понедельник Совет Безопасности ООН обсудил выполнение резолюции 2401 по режиму прекращения огня и гуманитарным паузам в Сирии. Постпред США при ООН Никки Хейли заявила на заседании, что Сирия и Россия не выполняют принятую 24 февраля резолюцию 2401 по режиму прекращения огня, ссылаясь на борьбу с террористическими группами. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты "по-прежнему готовы действовать, если это необходимо".

США распространили в Совбезе ООН новый проект резолюции по режиму прекращения огня в районе Дамаска и Восточной Гуты. Проект документа предполагает, что России и Сирии не будет позволено наносить избирательные удары по тем группировкам, которых им, по ее словам, выгодно считать террористическими.

Принятая 24 февраля резолюция СБ ООН 2401 требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Режим прекращения огня не распространяется на военные операции против "Исламского государства"*, "Джебхат ан-Нусры"*, "Аль-Каиды"* и других лиц и организаций, связанных с этими террористическими структурами.

*Запрещенные в России террористические организации.