Небензя посчитал, сколько раз Хейли упомянула Россию в своей речи

ООН, 12 мар — РИА Новости. Постпред США Никки Хейли упомянула Россию 22 раза в своей речи, заявил российский постпред Василий Небензя. Он добавил, что постпред Франции упомянула Россию 16 раз, британский посол — 12.

Ранее Небензя обращал внимание на то, что Хейли постоянно обращается к России в своих выступлениях. В конце февраля он пообещал, что будет считать, сколько раз его американская коллега упомянет Россию в своих выступлениях.

"Я в прошлый раз обещал подсчитать, сколько раз постпред США Хейли упомянет в своем следующем выступлении имя России. 22 раза. Второе место — Франция, 16 раз. На третьем месте — Великобритания, 12" — сказал Небензя.

В понедельник Совбез ООН обсуждает выполнение резолюции 2401 о прекращении огня и гуманитарным паузам в Сирии.

"Имеет значение не только само упоминание, но и контекст, в котором это было сделано. То, что это делается — это политическая линия. И она вызвана не только и не столько заботой о гуманитарных нуждах сирийцев", — сказал российский постпред.