Хейли: новая резолюция США не даст РФ и Сирии наносить удары по террористам

ООН, 12 мар — РИА Новости. Американский проект резолюции Совета Безопасности ООН не даст войскам РФ и Сирии возможности наносить удары по террористическим группам, заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

На заседании СБ ООН Хейли заявила, что Сирия и Россия не выполняют принятую 24 февраля резолюцию 2401 по режиму прекращения огня, "потому что они так и планировали". "В последние две недели российский и сирийский режим были очень заняты наклеиванием ярлыков "террористическая группа" на каждую оппозиционную группу в Восточной Гуте", — заявила Хейли.

В понедельник США распространили новый проект резолюции СБ ООН по режиму прекращения огня в районе Дамаска и Восточной Гуты. "Она (резолюция — ред.) не содержит контртеррористических лазеек, за которыми (президент Сирии Башар) Асад, Иран и Россия могли бы спрятаться", — сказала Хейли.

Ранее СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако, по заявлению российского Центра примирения враждующих сторон, боевики продолжают обстрелы.

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