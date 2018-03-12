Хейли: новая резолюция США не даст РФ и Сирии наносить удары по террористам

ООН, 12 мар — РИА Новости. Американский проект резолюции Совета Безопасности ООН не даст войскам РФ и Сирии возможности наносить удары по террористическим группам, заявила постпред США при ООН Никки Хейли.
В понедельник США распространили новый проект резолюции СБ ООН по режиму прекращения огня в районе Дамаска и Восточной Гуты. "Она (резолюция — ред.) не содержит контртеррористических лазеек, за которыми (президент Сирии Башар) Асад, Иран и Россия могли бы спрятаться", — сказала Хейли.
Ранее СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако, по заявлению российского Центра примирения враждующих сторон, боевики продолжают обстрелы.
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